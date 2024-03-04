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Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, в чём его команде удалось превзойти московский ЦСКА (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Кирьянов вместо Чеховича? У Ваньки в прошлом матче микротравма была. Ну а когда Кирьянову расти, как не в матчах с ЦСКА?

За счёт каких компонентов сегодня «Локомотив» был сильнее? За счёт счёта на табло (смеётся). Не всегда статистика коррелируется со счётом. Хоккей этим и прекрасен, что есть нюансы, которые делают разницу в игре. Всё важно, что вы назвали. Мы с ребятами обрабатываем статистические данные. Обсуждаем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА-Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск.

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