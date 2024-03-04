Кудашов – о спасении игры за счёт большинства: «если бы» здесь не употребляется

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги второго домашнего матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (4:3, 2-0), в котором его подопечные уступали со счётом 0:2.

«Очень тяжёлая игра. Мы очень рады, что удалось выиграть. Совсем другой сюжет в сравнении с первой игрой? Такое бывает. Минск здорово играл.

Сегодня нас спасло большинство, а если бы его не было, то, как бы тогда мы спасали игру? «Если бы» здесь не употребляется», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо» — на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Встреча состоится в среду, 6 марта, начало – в 19:30 мск.