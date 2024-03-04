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«Надо пережить». С. Фёдоров высказался о поражении ЦСКА в овертайме матча с «Локомотивом»

«Надо пережить». С. Фёдоров высказался о поражении ЦСКА в овертайме матча с «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение армейцев в овертайме третьей встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ, 1-2).

«Я думаю, все согласятся, что хорошие скорости, хорошая игра, напряжённая. В принципе, и наша команда, и соперники имели хорошие шансы забить первыми. Где-то у нас было побольше возможностей сделать это, но случилось так, как случилось. Хорошо провели третий период, вернулись в игру. Но овертайм — такая штука… Тем более для всех это дальняя смена. Кто-то лучше этим пользуется, кто-то хуже. Но вроде мы опять все были на местах.

А так, для нашего коллектива нет какой-то новой ситуации. Как я уже сказал, поражение досадное. Думаю, как всегда я говорю, попереживаем до полуночи, а завтра рабочий день. И такое надо, как я всегда говорю, пережить», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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