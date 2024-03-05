Сергей Фёдоров назвал аспекты, которые ЦСКА может занести себе в актив после поражения

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о том, что хоккеисты армейцев могут извлечь из поражения от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Какие аспекты сегодняшнего матча можем занести себе в актив? Я думаю, мы хорошо двигали шайбу в большинстве. Ну и, конечно, третий период точно можно занести в актив. Хорошие скорости, хорошая страсть. Забирали шайбу. Играли всеми пятью хоккеистами, которые были на поле. Я думаю, этого достаточно. Мы поняли, в какой хоккей нам следует играть все 60 минут», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА-Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В Ярославле команды обменялись победами – первая игра осталась за ЦСКА (4:0), вторая – за «Локомотивом» (2:1).