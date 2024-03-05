Панарин повторил рекорды Гретцки и Мессье по голевым передачам за «Рейнджерс»

Сегодня, 5 марта, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». После двух периодов счёт на табло 2:2.
По ходу матча за «Рейнджерс» голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Теперь на счету 32-летнего хоккеистка 50 ассистов в нынешнее сезоне.
Панарин третий сезон подряд добирается до отметки в 50 голевых передач и таким образом стал третьим игроком в истории «Рейнджерс» с тремя сезонами по 50+ ассистов после Уэйна Гретцки (с 1996-1997 по 1998/1999) и Марка Мессье (с 1991/1992 — 1992/1994).
В нынешнем сезоне Панарин провел 61 матч, в которых забросил 35 шайб.
После 61 игры «Рейнджерс» занимает второе место в Восточной конференции с 84 очками. Лидирует в таблице «Флорида», набравшая 86 очков в 61 матче.
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