Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» разгромить «Чикаго»

Сегодня, 5 марта, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 5:0.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Натан Маккиннон (дубль), Джонатан Друен, Кейл Макар, а также Арттури Лехконен (большинство). Маккиннон отметился по ходу матча двумя ассистами.
После окончания данного матча «Колорадо» набрал 81 очко и находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции. «Чикаго», в свою очередь, находится на последнем месте Запада, имея в активе 35 очков.
Результативные действия Маккиннона в сегодняшней встрече помогли ему ликвидировать отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
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