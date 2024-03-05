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«Колорадо» – «Чикаго» 5:0, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 5 марта

Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» разгромить «Чикаго»
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Сегодня, 5 марта, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Натан Маккиннон (дубль), Джонатан Друен, Кейл Макар, а также Арттури Лехконен (большинство). Маккиннон отметился по ходу матча двумя ассистами.

После окончания данного матча «Колорадо» набрал 81 очко и находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции. «Чикаго», в свою очередь, находится на последнем месте Запада, имея в активе 35 очков.

Результативные действия Маккиннона в сегодняшней встрече помогли ему ликвидировать отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 12:31     2:0 Друен (Колтон, Жирар) – 17:22     3:0 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 32:38     4:0 Паризе (Джонс, Маккиннон) – 37:38     5:0 Маккиннон (Друен, Лехконен) – 55:35 (pp)    
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