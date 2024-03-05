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Сергей Бобровский вышел на 14-е место по победам за всю историю НХЛ

Сергей Бобровский вышел на 14-е место по победам за всю историю НХЛ
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Сегодня, 5 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кайлли (Труба, Миллер) – 16:39 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 30:11 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 32:56     2:2 Крайдер (Трочек, Панарин) – 35:26 (pp)     2:3 Ломберг (Форслинг) – 46:11     2:4 Лунделль (Экман-Ларссон) – 59:01    

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 26 сейвов. За карьеру в лиге в рамках регулярок у Сергея 391 победа в 687 играх. Он делит 14-е место в истории НХЛ по их числу с Райаном Миллером (391 в 796), а также занимает второе место среди вратарей из Европы. Рекорд по количеству побед в лиге принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).

Напомним, после 62 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 88 очками. «Рейнджерс» расположились на третьей строчке, набрав 84 очка в 62 играх.

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