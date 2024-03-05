Сергей Бобровский вышел на 14-е место по победам за всю историю НХЛ

Сегодня, 5 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 26 сейвов. За карьеру в лиге в рамках регулярок у Сергея 391 победа в 687 играх. Он делит 14-е место в истории НХЛ по их числу с Райаном Миллером (391 в 796), а также занимает второе место среди вратарей из Европы. Рекорд по количеству побед в лиге принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266).

Напомним, после 62 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 88 очками. «Рейнджерс» расположились на третьей строчке, набрав 84 очка в 62 играх.