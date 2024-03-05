Все результаты игрового дня НХЛ 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Сейчас продолжается встреча в Калгари, где местные «Флэймз» принимают «Сиэтл Кракен».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 88 очками после 62 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.