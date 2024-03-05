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Все результаты игрового дня НХЛ 5 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 5 марта
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Сегодня, 5 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кайлли (Труба, Миллер) – 16:39 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 30:11 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 32:56     2:2 Крайдер (Трочек, Панарин) – 35:26 (pp)     2:3 Ломберг (Форслинг) – 46:11     2:4 Лунделль (Экман-Ларссон) – 59:01    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лотон (Пилинг, Санхайм) – 18:52     1:1 Хейз (Капанен) – 35:47     1:2 Бучневич – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 09:43     0:2 Заха (Пастрняк, Дебраск) – 12:42 (pp)     0:3 Дебраск (Койл, Маршан) – 25:07     1:3 Таварес (Райлли, Любушкин) – 43:52     1:4 Заха (Пастрняк, Хайнен) – 50:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дэнфорт (Курали, Веренски) – 06:16     2:0 Нюландер (Тексье, Проворов) – 13:11     2:1 Морелли (Фрёзе) – 17:19     2:2 Карлссон (Стивенсон, Хаг) – 18:01     3:2 Гудбрансон (Годро, Дженнер) – 37:21     4:2 Нюландер (Силлинджер) – 43:23     4:3 Стивенсон (Теодор, Амадио) – 50:16     5:3 Чинахов (Марченко, Бин) – 51:20     6:3 Нюландер (Тексье) – 58:49    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 12:31     2:0 Друен (Колтон, Жирар) – 17:22     3:0 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 32:38     4:0 Паризе (Джонс, Маккиннон) – 37:38     5:0 Маккиннон (Друен, Лехконен) – 55:35 (pp)    

Сейчас продолжается встреча в Калгари, где местные «Флэймз» принимают «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гурд (Танев, Данн) – 04:04     1:1 Кузьменко (Кадри, Юбердо) – 27:50 (pp)     1:2 Бьёркстранд (Макканн, Шварц) – 32:34     1:3 Ларссон (Бенирс, Эберле) – 40:21     2:3 Кузьменко (Андерссон, Кадри) – 47:46     2:4 Макканн – 52:29 (sh)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 88 очками после 62 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.

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