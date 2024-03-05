Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, может ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернуться в КХЛ.

«В жизни всякое бывает. Это как один из вариантов продолжения карьеры, а там уже ему решать. Какой российский клуб больше всего ему подойдёт? Он профессионал до мозга костей, тем более та карьера, которую он имеет, позволяет ему спокойно адаптироваться к любому клубу в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Быкова «ВсёПроСпорт».

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он отправлен в фарм-клуб. При этом «столичным» удастся сэкономить около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.