Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в КХЛ

Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, может ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернуться в КХЛ.

«В жизни всякое бывает. Это как один из вариантов продолжения карьеры, а там уже ему решать. Какой российский клуб больше всего ему подойдёт? Он профессионал до мозга костей, тем более та карьера, которую он имеет, позволяет ему спокойно адаптироваться к любому клубу в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует Быкова «ВсёПроСпорт».

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он отправлен в фарм-клуб. При этом «столичным» удастся сэкономить около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.

Материалы по теме
Защитник «Автомобилиста»: возвращение Кузнецова в Россию пойдёт нашему хоккею на пользу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android