«С радостью посмотрел бы на бороду Гусева». Форвард московского «Динамо» Уил — о суевериях

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос о суевериях в плей-офф и оценил высокий вклад форварда Никиты Гусева в игру бело-голубых.

«Честно, я не особо суеверный, иногда смотрю на ребят, которые не бреются во время плей-офф, сам иногда думаю. Посмотрю, если ребята будут отращивать [бороду], то, может, тоже отращу. Никита Гусев не отращивает? Я бы с радостью посмотрел на бороду Гусева.

Насколько важна роль Гусева в этом сезоне? Невероятный игрок, все об этом знают, нравится играть с ним, смотреть за ним на льду, он делает иногда одно и то же, но у него это получается, радость играть с таким хоккеистом, чувствуем ответственность, будем прибавлять, конечно», — цитирует Уила ТАСС.

Вчера в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором сошлись представители Западной конференции – московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3, благодаря чему они повели в серии – 2-0.