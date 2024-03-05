Хоккейный эксперт назвал компоненты игры, которые для него важнее статистики

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, какие компоненты игры для него важнее статистики.

«Что думаю о том, что Овечкин близок к рекорду по количеству вратарей, которым он забивал? Я хоккейный человек, и на все эти статистические раскладки я вообще никакого внимания не обращаю. Если я представляю себя как тренер, то мне важнее моя команда здесь и сейчас. Кто у меня выходит, кто делает результат, кто готов лучше, у кого лучше физическое и моральное состояние — все компоненты для меня важны. Мне неважно, кто, что и как забивал (улыбается). Это перегружает информацией, которая может не соответствовать текущему моменту. Хоккей — это всё-таки творчество.

Я работаю с пониманием и мастерством, а статистика уже вторична для меня. Ни в коем случае не умаляю достоинств этого подхода, потому что, когда закончится хоккейная карьера, когда закончится хоккейный матч, мы смотрим, сколько было бросков в створ ворот, какие действия были правильными или неправильными. Но перед матчем я смотрю на другие вещи, по-другому оцениваю хоккей и хоккеистов. Может быть, у меня в составе игрок, который не забивает, но делает очень полезную работу и освобождает пространство для Овечкина и Кузнецова на льду.

Вот мы говорим про первую спецбригаду большинства в московском «Динамо». Но есть, например, Владислав Михайлов, есть и другие хоккеисты в команде, которые играют через смену в конце матча для удержания счёта, чтобы не пропустить. Статистика может быть неважной, а вклад игрока в те вещи, которые нужны команде, неоспорим.

Порой не пропустить важнее, нежели что-либо иное на льду сейчас. Вот команда ведёт — 2:1, и нужно сохранить этот счёт. Есть игроки, которые забивают, а есть игроки, которые сохраняют преимущество команды — встанут под шайбу, помогут не пропустить», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.