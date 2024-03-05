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Из-за концерта Гагариной в «Ледовом» фан-зона СКА организована на «СКА Арене»

Из-за концерта Гагариной в «Ледовом» фан-зона СКА организована на «СКА Арене»
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Пресс-служба СКА объяснила организацию фан-зоны клуба для просмотра гостевых матчей с «Торпедо» в рамках Кубка Гагарина — 2024 на «СКА Арене».

«В „Ледовом“ идёт монтаж оборудования для концерта Полины Гагариной – такая накладка создала бы неудобства всем, включая зрителей. К тому же всё наше техническое оборудование находится на „СКА Арене“ – там мы можем сделать фан-зону на более высоком уровне, чтобы трансляция была наилучшего качества и её было видно со всех точек на трибунах, а не только с центральных секторов, как было в „Ледовом“, — сказано в сообщении.

Напомним, счёт данной серии равный — 1-1. Следующая встреча команд состоится сегодня, 5 марта, в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:30 мск.

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