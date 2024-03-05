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Торпедо — СКА. Прямая трансляция
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«Та самая… специальная!» «Торпедо» показало фото стакана с малиной на тренировке команды

«Та самая… специальная!» «Торпедо» показало фото стакана с малиной на тренировке команды
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Пресс-служба нижегородского «Торпедо» показало фото стакана с малиной на тренировке команды.

«Та самая… специальная!» — гласит подпись под фотографией.

Эта фраза стала отсылкой к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, который после второго матча серии Кубка Гагарина — 2024 заявил, что «у „Торпедо“ специальная малина и игроки бегут очень быстро».

Напомним, счёт в серии между клубом из Санкт-Петербурга и «Торпедо» равный — 1-1. На домашней площадке СКА команды обменялись победами — 5:2 («Торпедо») и 3:2 ОТ (СКА).

Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» сегодня, 5 марта. Начало встречи – в 19:30 мск.

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