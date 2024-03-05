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«50 минут игры были за нами». Хэмилтон — о поражении от московского «Динамо» в плей-офф

«50 минут игры были за нами». Хэмилтон — о поражении от московского «Динамо» в плей-офф
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Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон прокомментировал поражение в игре с московскими одноклубниками в рамках серии плей-офф КХЛ.

«Во второй игре мы выглядели лучше, чем в первой. Это поражение сделает нас сильнее перед третьим матчем в Минске. Мы очень ждём возвращения домой, где нас ждут 15 000 болельщиков, которые весь матч будут петь песни и гнать всех вперёд. Уже ждём эту крутую атмосферу. Вчера 50 минут игры были за нами, поэтому этот позитивный момент даёт нам хорошие шансы в домашней серии», — сказал Хэмилтон в интервью Legalbet.

Напомним, вчера в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором сошлись представители Западной конференции – московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3, благодаря чему они повели в серии – 2-0.

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