Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв провёл 1000-й матч в чемпионатах России, сообщает пресс-служба казанского клуба. Юбилейной для форварда стала гостевая игра серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (1:3), которая состоялась вчера, 4 марта.

15 встреч Шипачёв провёл в Суперлиге, отметившись одной передачей. 985 игр нападающий отыграл в КХЛ, набрав 919 (289+630) очков при показателе полезности «+208». 273 матча Шипачёв провёл за «Северсталь», 305 игр – в составе СКА, 265 матчей в составе московского «Динамо», 157 встреч – в свитере «Ак Барса».

Шипачёв — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА. Он лучший бомбардир в истории КХЛ.