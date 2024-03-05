Алексей Дементьев назвал главную слабость «Вашингтона» на данный момент

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал разницу забитых и пропущенных шайб главной слабостью «Вашингтон Кэпиталз» на данный момент.

«Какая позиция или роль сейчас самая слабая в «Вашингтоне»? У команды -33 разница заброшенных и пропущенных шайб. И клуб бьётся за попадание в плей-офф. Эту разницу нужно сокращать в первую очередь! Забивать больше, пропускать меньше.

«Вашингтону» не хватает именно атакующих действий. Только «Чикаго» и «Сан-Хосе» забили меньше. «Вашингтон» находится на третьем месте снизу — на 30-й позиции — по заброшенным шайбам в НХЛ! Вот вам и ответ. И при том, что команда находится на 30-м месте, она борется за попадание в плей-офф — в топ-16! Вот вам и вся математика», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.