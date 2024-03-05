Чемпион СССР назвал главный козырь «Северстали» в нынешнем сезоне

Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил игру череповецкой «Северстали» в нынешнем сезоне.

«Северсталь» умело играет. Она показала это в регулярном чемпионате, вышла в плей-офф. Главный козырь этой команды — то, что она слушается руки главного тренера, Козырев знает, как заставить её играть. В следующем сезоне «Северсталь» будет ещё сильнее, если её не разграбят. Ребята там мастеровитые, прибавляют. Но и сейчас с ними расслабляться нельзя», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».

Напомним, вчера «Спартак» одержал крупную победу над «Северсталью» (7:3) и вышел вперёд в серии плей-офф. Следующий матч серии состоится вновь в Череповце завтра, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В первых двух играх в Москве команды обменялись победами: первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая – за «Северсталью» (2:1).