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«Металлург» одержал победу в Хабаровске над «Амуром» и вышел вперёд в серии плей-офф

В Хабаровске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На восьмой минуте Виктор Балдаев с передачи Артура Гиздатуллина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Денис Зернов с передач Артёма Минулина и Максима Карпова восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Робин Пресс с передач Дмитрия Силантьева и Даниила Вовченко вывел гостей вперёд. На 11-й минуте периода Владислав Барулин с передач Егора Коршкова и Станислава Бочарова сделал счёт 2:2.

На седьмой минуте третьего игрового отрезка Роман Канцеров с передачи Никиты Гребёнкина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.

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