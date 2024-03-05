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«Металлург» одержал победу в Хабаровске над «Амуром» и вышел вперёд в серии плей-офф

«Металлург» одержал победу в Хабаровске над «Амуром» и вышел вперёд в серии плей-офф
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В Хабаровске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Балдаев (Гиздатуллин) – 07:23 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Карпов) – 12:12 (5x5)     1:2 Пресс (Силантьев, Вовченко) – 26:09 (5x5)     2:2 Барулин (Коршков, Бочаров) – 30:35 (5x5)     2:3 Канцеров (Гребёнкин) – 46:53 (5x5)    

На восьмой минуте Виктор Балдаев с передачи Артура Гиздатуллина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Денис Зернов с передач Артёма Минулина и Максима Карпова восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Робин Пресс с передач Дмитрия Силантьева и Даниила Вовченко вывел гостей вперёд. На 11-й минуте периода Владислав Барулин с передач Егора Коршкова и Станислава Бочарова сделал счёт 2:2.

На седьмой минуте третьего игрового отрезка Роман Канцеров с передачи Никиты Гребёнкина во второй раз в матче вывел «Магнитку» вперёд.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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