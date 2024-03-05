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ESPN считает Кучерова главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN представил претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Претенденты определялись по итогам опроса хоккейных журналистов.

Лидером среди номинантов на «Харт Трофи» является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Напомним, в начале года портал называл главным претендентом лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

Сообщается, что по итогам опроса Кучеров получил на один голос больше, чем звезда «лавин», что сделало разницу между хоккеистами в голосовании очень близкой.

Кроме Кучерова и Маккиннона, ESPN называет претендентом на «Харт Трофи» нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Напомним, сегодня Маккиннон в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) набрал четыре очка и догнал Кучерова в списке лучших бомбардиров лиги. У обоих хоккеистов после сегодняшнего игрового дня по 105 очков.