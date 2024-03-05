«Команда была похожа на ту, которую хочется видеть». Разин — о победе над «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги тяжёлой победы над «Амуром» (3:2) в Хабаровске.

«Команда сегодня раскрепостилась, думаю, что для многих неопытных ребят лучше начинать на выезде, а не когда родные стены. Сегодня наша команда была похожа на ту, которую хочется видеть, мы много играли с шайбой, атаковали, много создавали моментов. Голы сами себе «привозили», жаль, но порадовало, что в третьем периоде была мужская игра, мы не отступили от своего плана, реализовали моменты. В концовке ребята выстояли после удаления, серия продолжается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.