«Мало бросаем, мало блокируем». Мартемьянов — после поражения от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал домашнее поражение от «Металлурга» (2:3) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Отметил бы, что команда соперника агрессивно начала первый период, у нас часть игроков была к этому не готова. Второй период выровнялись, пришлось провести серьёзную работу в раздевалке — неприемлемо выходить на игру и играть как попало, не по заданию, проигрывать борьбу и не отрабатывать назад, в плей-офф таких вещей не должно быть. В третьем периоде попытались затащить матч в овертайм, но не получилось. Мало бросаем, мало блокируем бросков, сделаем поправки.

Ошибка в третьем голе? И напряжение матча сказалось, и ошибка нетипичная для этого игрока, случайность, которую использовал соперник. У них были ошибки, но мы их не использовали», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.