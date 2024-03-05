«Хи-хи, ха-ха закончилось». Гребёнкин — о победе «Металлурга» над «Амуром» в Хабаровске

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин высказался после победного матча серии плей-офф с «Амуром» (3:2) в Хабаровске. Команда признала форварда лучшим игроком матча.

«Давайте, мужики, все понимаем, что хи-хи, ха-ха закончилось. Идём дальше, все вместе», — сказал Гребёнкин в раздевалке после игры.

Отметим, что в сегодняшней встрече 20-летний Гребёнкин отметился результативной передачей, которая стала для него первой в нынешнем плей-офф. В регулярке сезона-2023/2024 форвард провёл 67 встреч, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 41 очко.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.