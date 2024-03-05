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Мартемьянов ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего Бродхёрста

Мартемьянов ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего Бродхёрста
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после домашнего поражения от «Металлурга» (2:3) ответил на вопрос о сроках возвращения нападающего Алекса Бродхёрста.

«Игроки пытались разыграть до верного? От избытка желания показать красивый хоккей перед своими трибунами. В плей-офф он не нужен, нужна простая игра, не нужны лишние передачи и нужно использовать каждый момент для броска. Требуем от игроков бросать, но не слышат они.

Когда выйдет Бродхёрст? Надеюсь, что увидим, а когда — неизвестно. У него травма», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Бродхёрст пополнил состав «Амура» перед сезоном. В текущем регулярном чемпионате 30-летний нападающий провёл за хабаровчан лишь 21 матч, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф форвард не играл.

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