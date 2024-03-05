Коньков: у минского «Динамо» ещё недостаточно опыта, чтобы держать натиск соперника

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты серии плей-офф между московским и минским «Динамо». Напомним, после двух матчей клуб из столицы России ведёт со счётом 2-0 в серии.

«Не буду опережать события. У минского „Динамо“ ещё недостаточно опыта, который позволял бы команде держать натиск соперника. Это очень важно. Москвичи в этом сезоне вытащили огромное количество матчей в концовках, что говорит о классе команды. Дома, в Минске, будут полные трибуны. Не думаю, что у московского „Динамо“ будет лёгкая победа со счётом 4-0», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо» — на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Встреча состоится в среду, 6 марта, начало – в 19:30 мск.