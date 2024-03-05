Алексей Емелин: все шансы переломить ход серии с «Автомобилистом» у «Ак Барса» есть

Бывший защитник клубов КХЛ Алексей Емелин заявил, что «Ак Барс» ещё имеет шансы переломить ход неудачно складывающейся серии с «Автомобилистом». Казанцы уступают со счётом 0-3 в серии и близки к вылету. Четвёртый матч серии состоится 6 марта в Екатеринбурге.

«Разговоры о конце тренерской карьеры Билялетдинова ходят давно. Когда его уволили после серии с «Авангардом», уже говорили, что он изжил себя. Но он вернулся и довёл команду до финала, доказав свою состоятельность.

По готовности «Ак Барса» к плей-офф вопросы должны быть к тренерам по физподготовке. Как показывает история, 3-0 –это ещё не конец серии. Я думаю, что все шансы переломить ход противостояния у «Ак Барса» есть. Думаю, казанцы ещё смогут зацепиться, кто знает, как всё повернётся, если следующий матч останется за «Ак Барсом». Возможно, мы ещё увидим седьмой матч», – цитирует Емелина Metaratings.ru.

Регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» завершил на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В прошлом сезоне казанский клуб стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА.