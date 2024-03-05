Канцеров — о победе над «Амуром»: здорово играли, перетерпели наглость соперника

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оценил победу над «Амуром» в третьем матче серии (3:2, 2-1 в серии). 19-летний форвард стал автором победного гола в середине третьего периода при равном счёте.

«Здорово играли, перетерпели наглость соперника. В конце парни выстояли в меньшинстве. Никита Гребёнкин сегодня заводил нас, молодец. Это заслуженная командная победа.

Плей-офф – очень упорные игры, каждый матч важен. Соперник просто так ничего не отдаст, он будет грызться до конца. Мы должны продолжать этот напор, чтобы не дать шансов зацепиться за игру», – цитирует Канцерова пресс-служба КХЛ.

Для Канцерова этот гол стал первым в трёх матчах Кубка Гагарина в карьере.Четвёртый матч серии состоится 7 марта. Матч пройдёт в Хабаровске и начнётся в 12:00 мск.