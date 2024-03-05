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Бывший форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович лайкнул новость об увольнении Линди Раффа

Бывший форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович лайкнул новость об увольнении Линди Раффа
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Бывший форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович лайкнул новость об увольнении Линди Раффа с поста главного тренера «Дэвилз». Белорусский нападающий играл за «Нью-Джерси» с 2021 по 2023 год. Шарангович был недоволен своей ролью в команде и в июне 2023 года был обменян в «Калгари».

Напомним, руководство «Нью-Джерси» недовольно результатами команды в текущем сезоне. Рафф был назначен главным тренером команды перед сезоном-2020/2021. В прошлом сезоне команда под его руководством уступила «Каролине» в полуфинале Восточной конференции НХЛ.

В текущем сезоне «Дэвилз» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Временно исполнять обязанности до конца сезона будет помощник главного тренера Трэвис Грин.

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