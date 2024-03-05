Глазов — о победной шайбе «Локомотива»: Третьяку настучали бы по башке за такой гол

Бывший защитник ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов высказался о поражении ЦСКА в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3 ОТ, 1-2 в серии) и отдельно отметил пропущенную шайбу голкипером армейцев Иваном Федотовым в овертайме.

«Не хочется ничего говорить плохого про вратаря Федотова, ещё матчи впереди. Но Ванька пусть подумает. Ловушкой надо ловить все шайбы! Пучков ловил все шайбы – и зубами, и ловушкой. Если бы Дзурилла – так Третьяка называли – такой гол в ЦСКА пропустил бы, ему настучали бы по башке. А тут шайба бабочкой летит, надо её просто поймать. Так дети бросают. Может, там игрок «Локомотива» подправил, но от этого никому не легче», – цитирует Глазова «РБ Спорт».

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Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 6 марта. Напомним, Иван Федотов проводит первый сезон после возвращения из армии. Прошлый сезон-2022/2023 голкипер армейцев полностью пропустил. В прошедшей регулярке КХЛ Федотов провёл 44 матча, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 91,4%.