Защитник минского «Динамо» Хэмилтон: не могу сказать ничего плохого о «Тракторе»

Канадский защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон оценил свой обмен из «Трактора» в белорусский клуб и похвалил Челябинск и Минск. 1 октября 2023 года канадец был обменян из челябинского клуба на другого канадского защитника Мэдисона Боуи.

«Переход из „Трактора“ было не моё решение, меня обменяли, и я не могу сказать ничего плохого о „Тракторе“. Они дали мне шанс дебютировать в КХЛ в прошлом году, за что я им очень благодарен. Челябинск был хорошим городом. Я до сих пор поддерживаю связь со многими ребятами оттуда, и мне понравилось проведённое там время. И тут я тоже счастлив. Минск — красивый город, болельщики потрясающие. У нас сплочённая команда. Ребята здесь тоже замечательные. В целом, весь мой опыт работы в КХЛ был положительным», — приводит слова Хэмилтона ТАСС.

В текущем сезоне Хэмилтон провёл за «Трактор» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После перехода в стан минчан канадский защитник сыграл 54 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами 19 результативными передачами.