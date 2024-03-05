Нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку в составе клуба АХЛ «Херши Беарс». Ранее Кузнецов попадал в программу помощи игрокам НХЛ, и завершив её, попросил руководство клуба выставить его на драфт отказов, с которого россиянин не был подобран ни одной командой НХЛ.

Фото: «Херши Беарс»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявлял, что клуб пока непланирует выкупать контракт россиянина, а попробует обменять его в дедлайн. Крайний срок обмена в НХЛ — 8 марта. Восьмилетний контракт Кузнецова с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года. Благодаря отправке россиянина в АХЛ клуб сэкономил около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.

В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».