В «Нью-Джерси» объяснили увольнение главного тренера Линди Раффа

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фитцджеральд прокомментировал отставку Линди Раффа с поста главного тренера клуба. Временно исполнять обязанности до конца сезона будет помощник главного тренера Трэвис Грин.

«Я требую от всей нашей организации высочайшего уровня ответственности. Я хочу, чтобы наша команда была конкурентноспособной и постоянно боролась за Кубок Стэнли. К сожалению, сейчас мы не находимся на том уровне, и мне нужно было принять это решение. Это был тяжёлый разговор с Линди, учитывая наши с ним взаимоотношения. Он участвовал в развитии наших молодых игроков и он очень хороший человек», – цитирует Фитцджеральда пресс-служба клуба.

На данный момент «Нью-Джерси» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 64 очка.