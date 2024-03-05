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Видео тренировки Евгения Кузнецова в составе «Херши»

Видео тренировки Евгения Кузнецова в составе «Херши»
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Нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку в составе клуба АХЛ «Херши Беарс». После прохождения программы помощи игрокам НХЛ россиянин попросил руководство клуба выставить его на драфт-отказов, чтобы получить шанс поиграть в другой команде. Однако ни одна команда НХЛ не забрала россиянина с драфта-отказов, поэтому он отправился в расположение клуба АХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Херши», Кузнецов провёл тренировку с неиграющим составом команды. Партнёрами россиянина по звену были Тайсон Эмпи и Кевин О'Нил. «Вашингтон» постарается обменять россиянина в крайний срок обменов, который закончится 8 марта.

В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».

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Евгений Кузнецов провёл тренировку в составе клуба АХЛ «Херши Беарс»
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