Дубль Рида Буше помог «Авангарду» одержать третью победу в серии с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ладой» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 3:1. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда».

Главным героем матча стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, открывшего счёт в матче уже на 22-й секунде. Американский форвард отметился дублем и результативной передачей. Примечательно, что изначально вторая шайба «Авангарда» была записана на Буше, но после повтора судьи разглядели касание ноги Валентина Пьянова. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Донат Стальнов. Отметим три удаления «Лады» за нарушение численного состава.

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Благодаря этой победе «Авангард» вплотную приблизился к выходу во второй раунд плей-офф. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Тольятти 7 марта.