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«Лада» – «Авангард» 1:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 5 марта

Дубль Рида Буше помог «Авангарду» одержать третью победу в серии с «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Ладой» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 3:1. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше – 00:22 (5x5)     0:2 Пьянов (Буше, Шарипзянов) – 20:39 (5x4)     1:2 Стальнов (Сёмин, Алтыбармакян) – 30:37 (5x5)     1:3 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 45:24 (5x4)    

Главным героем матча стал нападающий «Авангарда» Рид Буше, открывшего счёт в матче уже на 22-й секунде. Американский форвард отметился дублем и результативной передачей. Примечательно, что изначально вторая шайба «Авангарда» была записана на Буше, но после повтора судьи разглядели касание ноги Валентина Пьянова. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Донат Стальнов. Отметим три удаления «Лады» за нарушение численного состава.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Авангард» вплотную приблизился к выходу во второй раунд плей-офф. Счёт в серии стал 3-0 в пользу омичей. Четвёртый матч противостояния пройдёт в Тольятти 7 марта.

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