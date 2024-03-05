Капитан «Херши» заявил, что команда поможет Кузнецову адаптироваться к АХЛ

Капитан «Херши» Дилан Макилрат заявил, что команда поможет адаптироваться нападающему Евгению Кузнецову к АХЛ. Россиянин прошёл драфт-отказов, на который был выставлен «Вашингтоном» после прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Кузнецов сегодня провёл первую тренировку в составе «Херши».

«Мы собираемся помочь ему в адаптации в команде», — цитирует Макилрата журналист Патрик Уильямс в своей соцсети.

Кузнецов провёл тренировку в звене с неиграющим составом «Херши». Партнёрами россиянина по звену были Тайсон Эмпи и Кевин О'Нил.

В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».