Браташ: «Лада» боролась за победу, но не судьба. Многие себя проявляют не с лучшей стороны

Главный тренер «Лады» Олег Браташ остался недоволен игрой подопечных в третьем матче серии с «Авангардом» (1:3, 0-3 в серии) и заявил, что на четвёртый матч противостояния состав команды претерпит некоторые изменения.

«Конечно, быстрые голы в начале периодов не способствуют психологическому состоянию команды. Но не бросили играть, в третьем периоде инициатива была у нас, команда была готова бороться за победу в этом матче. Но, видимо, не судьба.

Наверное, можно ожидать в следующей игре изменений в составе. Многие себя проявляют, мягко говоря, не с лучшей стороны в этом плей-офф. И я говорю не о мастерстве, а про отношение к команде», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.