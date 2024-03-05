Воскресенский «Химик» вышел во второй раунд плей-офф ВХЛ, обыграв «Буран» в шести матчах

В Воронеже на стадионе «Юбилейный» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф ВХЛ между «Бураном» и «Химиком». Победу в матче одержали воскресенцы со счётом 4:2 и выиграли серию со счётом 4-2.

Дублем отметился нападающий «Химика» Илья Талалуев. Ещё один дубль на свой счёт записал нападающий воскресенцев Павел Ткаченко. Благодаря этой победе воскресенцы прошли во второй раунд плей-офф.

«Химик» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ занял шестое место в общей таблице лиги. Отметим, что «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова. В прошлом сезоне воскресенцы благодаря усилению из «Спартака» дошли до финала плей-офф, где в четырёх матчах обыграли красноярский «Сокол».