Воскресенский «Химик» вышел во второй раунд плей-офф ВХЛ, обыграв «Буран» в шести матчах
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В Воронеже на стадионе «Юбилейный» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф ВХЛ между «Бураном» и «Химиком». Победу в матче одержали воскресенцы со счётом 4:2 и выиграли серию со счётом 4-2.
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
2 : 4
Химик В
Воскресенск
1:0 Павликов (Карапетян) – 04:31 (5x5) 1:1 Талалуев (Соколов) – 08:46 (4x3) 1:2 Талалуев (Королёв, Джиошвили) – 36:12 (5x5) 1:3 Ткаченко (Чезганов, Кожемякин) – 52:19 (5x5) 2:3 Шипилов (Караваев, Вихарев) – 56:52 (5x5) 2:4 Ткаченко – 59:34 (en)
Дублем отметился нападающий «Химика» Илья Талалуев. Ещё один дубль на свой счёт записал нападающий воскресенцев Павел Ткаченко. Благодаря этой победе воскресенцы прошли во второй раунд плей-офф.
«Химик» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ занял шестое место в общей таблице лиги. Отметим, что «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова. В прошлом сезоне воскресенцы благодаря усилению из «Спартака» дошли до финала плей-офф, где в четырёх матчах обыграли красноярский «Сокол».
Комментарии
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