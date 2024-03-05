СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде и вышел вперёд в серии со счётом 2-1

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

На 13-й минуте матча счёт открыл защитник СКА Александр Никишин броском от синей линии. В середине второго периода Степан Фальковский с передачи Максима Федотова увеличил отрыв в счёте. Через несколько минут третью шайбу СКА забросил Василий Глотов, которому ассистировали Марат Хайруллин и Максим Федотов. На страте третьего периода отквитал одну шайбу Василий Атанасов. Но уже спустя пять минут Александр Кадейкин с передач Арсения Грицюка и Михаила Воробьёва восстановил разрыв в три шайбы. Владислав Фирстов голом в концовке возродил интригу в матче, но сравнять счёт нижегородцам не удалось. В концовке матча Сергей Гончарук забил гол в собственные пустые ворота.

Благодаря этой победе СКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Нижнем Новгороде 7 марта.