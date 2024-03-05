Сергей Гончарук забил в собственные пустые ворота в концовке третьего матча серии со СКА
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
В концовке матча при счёте 4:2 тренерский штаб «Торпедо» заменил вратаря шестым полевым игроком в попытке отыграться. Нападающий нижегородцев Сергей Гончарук вошёл в зону соперника и отдал пас на синюю линию партнёру. Шайба пролетела мимо клюшки защитника «Торпедо» и закатилась в собственные ворота. Автором гола стал нападающий СКА Эмиль Галимов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Благодаря этой победе СКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится в Нижнем Новгороде 7 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 12:56 (5x5) 0:2 Фальковский (Федотов) – 26:47 (5x5) 0:3 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 32:54 (5x5) 1:3 Атанасов (Коваленко, Гончарук) – 40:38 (5x5) 1:4 Кадейкин (Грицюк, Воробьёв) – 45:42 (5x4) 2:4 Фирстов (Силаев, Ян) – 55:17 (6x5) 2:5 Галимов – 58:27 (en)
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