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Сергей Гончарук забил в собственные пустые ворота в концовке третьего матча серии со СКА

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

В концовке матча при счёте 4:2 тренерский штаб «Торпедо» заменил вратаря шестым полевым игроком в попытке отыграться. Нападающий нижегородцев Сергей Гончарук вошёл в зону соперника и отдал пас на синюю линию партнёру. Шайба пролетела мимо клюшки защитника «Торпедо» и закатилась в собственные ворота. Автором гола стал нападающий СКА Эмиль Галимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе СКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится в Нижнем Новгороде 7 марта.