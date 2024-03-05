Главный тренер «Херши» оценил тренировку Евгения Кузнецова в составе команды АХЛ

Главный тренер «Херши» Тодд Нельсон оценил первую тренировку в составе команды российского нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин прошёл процедуру драфта-отказов и оказался в расположении команды АХЛ.

«Он приехал заряженный энергией, это было невероятно. Потренировался, мы с ним коротко переговорили. Я сказал ему, что ты не отличаешься от остальных. Ты приехал сюда, и мы постараемся тебе помочь вернуться в НХЛ. Мы как тренеры будем делать свою работу, стараться тебе помочь. Он воодушевлён и был рад вернуться на лёд. Он хорошо вписался», — цитирует Нельсона пресс-служба клуба.

В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».