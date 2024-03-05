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Торпедо — СКА. Прямая трансляция
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Ротенберг — на вопрос про малину: Comedy Club сегодня? Хорошая шутка работает один раз

Ротенберг — на вопрос про малину: Comedy Club сегодня? Хорошая шутка работает один раз
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в послематчевом флеш-интервью подвёл итоги победного третьего матча серии с «Торпедо» (5:2, 2-1 в серии) и ответил на вопрос корреспондента про малину.

«Обе команды сыграли с огоньком. Ребята выполнили задание, друг за друга сыграли. Серия продолжается. Готовимся к следующей игре. Ларионов ел малину полтора года назад и она сработала только сейчас? Comedy Club у нас сегодня? Хорошая шутка работает один раз, больше нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

После предыдущего матча серии Ротенберг заявил, что «у «Торпедо» специальная малина и игроки бегут очень быстро». Перед третьим матчем серии пресс-служба нижегородцев выложила фото со стаканом малины.

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