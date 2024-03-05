Ротенберг объяснил маленькое игровое время Толчинского в третьем периоде матча с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил маленькое игровое время нападающего Сергея Толчинского в третьем периоде третьего матча серии с «Торпедо» (5:2, 2-1 в серии).

«Соперник — сильная быстрая команда. Мы перестроились. Будем делать то, чего соперник от нас не ожидает. Неэстетичные голы? У нас же не фигурное катание, хоккей. Шайба в воротах. Это работа всей пятёрки. Сообразили на пятерых.

Толчинский? Так складывалась игра. Не было какого-то плана. Игровое время определила наша игра. Мы удалялись. Нельзя удаляться. Хочу отметить профессиональное судейство. Серёжа не играет в меньшинстве. Секретов нет — работа и дисциплина. Где-то игровая дисциплина подвела нас в третьем периоде», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.