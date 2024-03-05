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Торпедо — СКА. Прямая трансляция
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Ротенберг похвалил качество льда на домашней арене «Торпедо»

Ротенберг похвалил качество льда на домашней арене «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил качество льда на домашней арене «Торпедо» после третьего матча серии с нижегородцами (5:2, 2-1 в серии).

«Почему не повесили свитеры травмированных над скамейкой? Дома у нас большей возможностей. Если пройдёте по коридору — все игроки с нами. На чём добирались? Секретов не раскрываем.

Качество льда? Надо отметить заливщиков, инженеров. Уникальная профессия. Сегодня всё было хорошо. Залить качественный лёд очень сложно. Огромная благодарность. Это целый научный процесс. Академики заливают лёд. Не думаю, какой счёт в серии. Самое важное — выиграть следующую схватку», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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