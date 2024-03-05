Р. Ротенберг – о судействе в матче с «Торпедо»: всё было профессионально и честно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался доволен уровнем судейства в третьем матче серии с «Торпедо» (5:2, 2-1 в серии). Отметим, что по итогам матча хоккеисты СКА получили два малых штрафа, а игроки «Торпедо» четыре раза наказывались малым штрафом. Один из голов петербургский клуб забил при игре в большинстве.

«Хочу отметить профессиональное судейство. Всё было профессионально и честно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что первое удаление СКА судьи назначили на 48-й минуте при счёте 4-1 в пользу петербургского клуба. Четвёртый матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта. Ранее Ротенберг остался доволен качеством льда на домашней арене нижегородцев «Нагорный».