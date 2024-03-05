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Р. Ротенберг – о судействе в матче с «Торпедо»: всё было профессионально и честно

Р. Ротенберг – о судействе в матче с «Торпедо»: всё было профессионально и честно
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался доволен уровнем судейства в третьем матче серии с «Торпедо» (5:2, 2-1 в серии). Отметим, что по итогам матча хоккеисты СКА получили два малых штрафа, а игроки «Торпедо» четыре раза наказывались малым штрафом. Один из голов петербургский клуб забил при игре в большинстве.

«Хочу отметить профессиональное судейство. Всё было профессионально и честно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что первое удаление СКА судьи назначили на 48-й минуте при счёте 4-1 в пользу петербургского клуба. Четвёртый матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта. Ранее Ротенберг остался доволен качеством льда на домашней арене нижегородцев «Нагорный».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 12:56 (5x5)     0:2 Фальковский (Федотов) – 26:47 (5x5)     0:3 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 32:54 (5x5)     1:3 Атанасов (Коваленко, Гончарук) – 40:38 (5x5)     1:4 Кадейкин (Грицюк, Воробьёв) – 45:42 (5x4)     2:4 Фирстов (Силаев, Ян) – 55:17 (6x5)     2:5 Галимов – 58:27 (en)    
Расписание плей-офф КХЛ
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СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде и вышел вперёд в серии со счётом 2-1
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