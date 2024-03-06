Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Игровой день открывала встреча на Дальнем Востоке между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Матч завершился упорной победой магнитогорцев со счётом 3:2. Победу «Металлургу» принёс гол 19-летнего нападающего Романа Канцерова. Магнитогорцы вышли вперёд в серии со счётом 2-1.

В Тольятти местная «Лада» проиграла третий матч серии с омским «Авангардом». Тольяттинцы на домашней площадке уступили со счётом 1:3 и поставили себя на грань вылета из плей-офф. Дублем отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше.

В заключительном матче игрового дня «Торпедо» в Нижнем Новгороде принимало СКА. Матч закончился уверенной победой петербургского клуба со счётом 5:2. Благодаря этой победе СКА повёл в серии со счётом 2-1.