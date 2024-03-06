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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 5 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Игровой день открывала встреча на Дальнем Востоке между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Матч завершился упорной победой магнитогорцев со счётом 3:2. Победу «Металлургу» принёс гол 19-летнего нападающего Романа Канцерова. Магнитогорцы вышли вперёд в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Балдаев (Гиздатуллин) – 07:23 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Карпов) – 12:12 (5x5)     1:2 Пресс (Силантьев, Вовченко) – 26:09 (5x5)     2:2 Барулин (Коршков, Бочаров) – 30:35 (5x5)     2:3 Канцеров (Гребёнкин) – 46:53 (5x5)    

В Тольятти местная «Лада» проиграла третий матч серии с омским «Авангардом». Тольяттинцы на домашней площадке уступили со счётом 1:3 и поставили себя на грань вылета из плей-офф. Дублем отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше – 00:22 (5x5)     0:2 Пьянов (Буше, Шарипзянов) – 20:39 (5x4)     1:2 Стальнов (Сёмин, Алтыбармакян) – 30:37 (5x5)     1:3 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 45:24 (5x4)    

В заключительном матче игрового дня «Торпедо» в Нижнем Новгороде принимало СКА. Матч закончился уверенной победой петербургского клуба со счётом 5:2. Благодаря этой победе СКА повёл в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 12:56 (5x5)     0:2 Фальковский (Федотов) – 26:47 (5x5)     0:3 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 32:54 (5x5)     1:3 Атанасов (Коваленко, Гончарук) – 40:38 (5x5)     1:4 Кадейкин (Грицюк, Воробьёв) – 45:42 (5x4)     2:4 Фирстов (Силаев, Ян) – 55:17 (6x5)     2:5 Галимов – 58:27 (en)    
Расписание плей-офф КХЛ
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