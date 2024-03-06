«Вашингтон» обменял Манту в «Вегас». Он был вторым снайпером команды в этом сезоне

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» провернули обмен, о котором сообщают пресс-службы организаций.

Канадский нападающий Энтони Манта продолжит карьеру в стане «золотых рыцарей», взамен «столичные» получили два выбора на драфтах НХЛ. В качестве компенсации «Кэпиталз» получили выбор во втором раунде на драфте — 2024 и выбор в четвёртом раунде на драфте — 2026. Также «Вашингтон» удержал 50% зарплаты хоккеиста в своей платёжной ведомости. Контракт игрока с зарплатой $ 5,7 млн истекает после окончания сезона

В нынешнем сезоне Манта принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 20 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+6" и 17 минутах штрафного времени. 29-летний форвард являлся вторым снайпером «Вашингтона» в текущей регулярке, уступая только своему соотечественнику Дилану Строуму, который отличился 22 раза.