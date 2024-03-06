Гол и результативный пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» победили со счётом 5:3 «Коламбус Блю Джекетс».
Первый период остался за «Пингвинз» со счётом 2:0, автором второй из этих шайб на 19-й минуте стал российский нападающий Евгений Малкин. В начале второго периода гости отыгрались, на 35-й минуте «Питтсбург» реализовал большинство и вновь вышел вперёд. На 49-й минуте «Коламбус» отыгрался в меньшинстве, однако 22 секунды спустя «пингвины» разыграли лишнего и повели 4:3, а ещё через полторы минуты Райлли Смит с передачи Малкина установил окончательный счёт.
«Пингвинз» прервали серию поражений из трёх матчей подряд. Замыкающий турнирную таблицу Восточной конференции «Коламбус» уступил после двух побед кряду в регулярном чемпионате.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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