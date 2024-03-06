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Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс 5:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НХЛ 6 марта

Гол и результативный пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» победили со счётом 5:3 «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пульюярви (Грейвз) – 13:33     2:0 Малкин (Смит, Грейвз) – 18:57     2:1 Годро (Рослович, Веренски) – 24:31     2:2 Пик (Бин, Тексье) – 25:28     3:2 Ракелль – 34:32 (pp)     3:3 Рослович (Пик) – 48:04 (sh)     4:3 Картер (Бемстрём, Смит) – 48:26 (pp)     5:3 Смит (Малкин) – 49:53    

Первый период остался за «Пингвинз» со счётом 2:0, автором второй из этих шайб на 19-й минуте стал российский нападающий Евгений Малкин. В начале второго периода гости отыгрались, на 35-й минуте «Питтсбург» реализовал большинство и вновь вышел вперёд. На 49-й минуте «Коламбус» отыгрался в меньшинстве, однако 22 секунды спустя «пингвины» разыграли лишнего и повели 4:3, а ещё через полторы минуты Райлли Смит с передачи Малкина установил окончательный счёт.

«Пингвинз» прервали серию поражений из трёх матчей подряд. Замыкающий турнирную таблицу Восточной конференции «Коламбус» уступил после двух побед кряду в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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