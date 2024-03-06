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«Флорида» одержала победу над «Дэвилз», у Дмитрия Куликова голевая передача

«Флорида» одержала победу над «Дэвилз», у Дмитрия Куликова голевая передача
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Сегодня, 6 марта, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук) – 02:54     0:2 Родригес (Ткачук, Беннетт) – 06:30 (pp)     1:2 Хьюз (Братт, Хьюз) – 11:45 (pp)     2:2 Майер – 31:01     2:3 Луостаринен (Куликов, Экман-Ларссон) – 32:37     2:4 Казинс (Форслинг, Ткачук) – 45:33     3:4 Миллер (Братт, Хьюз) – 51:16     3:5 Райнхарт (Экблад) – 59:52    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт, а также дубль на счету Ника Казинса. У российского защитника Дмитрия Куликова голевая передача. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принял.

За «Дэвилз» голами отличились Джек Хьюз, Тимо Майер и Колин Миллер.

После 63 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 90 очками. «Дэвилз» расположился на 12-й строчке, набрав 64 очка в 62 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Филадельфия Флайерз», а Дэвилз» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

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