«Флорида» одержала победу над «Дэвилз», у Дмитрия Куликова голевая передача

Сегодня, 6 марта, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт, а также дубль на счету Ника Казинса. У российского защитника Дмитрия Куликова голевая передача. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принял.

За «Дэвилз» голами отличились Джек Хьюз, Тимо Майер и Колин Миллер.

После 63 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 90 очками. «Дэвилз» расположился на 12-й строчке, набрав 64 очка в 62 играх.



Следующий матч «Флорида» проведёт с «Филадельфия Флайерз», а Дэвилз» сыграет с «Сент-Луис Блюз».