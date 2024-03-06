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Ткачук стал четвёртым игроком в истории «Флориды» с двумя сезонами подряд с 50+ передачами

Ткачук стал четвёртым игроком в истории «Флориды» с двумя сезонами подряд с 50+ передачами
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Сегодня, 6 марта, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «пантер» тремя результативными передачами отметился нападающий Мэттью Ткачук. Третья передача в матче позволила американскому форварду достичь отметки в 50 ассистов в этом сезоне НХЛ. Таким образом Ткачук стал четвёртым игроком в истории «Флориды» с двумя сезонами подряд с 50+ передачами. Ранее подобным достижением отмечались Джонатан Юбердо, Александр Барков и Олли Йокинен.

В нынешнем сезоне 26-летний Ткачук принял участие в 62 матчах регулярки, забросив 21 шайбу и сделав 50 результативных передач. В прошлой регулярке он набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах.

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