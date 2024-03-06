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«Вашингтон» взял обратно нападающего из «Питтсбурга». Хоккеист провёл в «Пингвинз» 18 дней

«Вашингтон» взял обратно нападающего из «Питтсбурга». Хоккеист провёл в «Пингвинз» 18 дней
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» забрал нападающего Мэттью Филлипса с драфта отказов НХЛ, куда он был помещён «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает TSN.

Примечательно, что Филлипс провёл в системе «Пингвинз» всего 18 дней после того, как клуб забрал форварда с драфта отказов в середине февраля, куда он был помещён как раз «Вашингтоном».

За «Питтсбург» хоккеист успел сыграть всего три матча в регулярном чемпионате НХЛ, не отметившись результативными действиями. Игровое время хоккеиста в американской команде составило 11 минут 19 секунд.

Ранее в составе «Кэпиталз» Филлипс набрал 5 (1+4) очков при полезности «-2» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 10:16.

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