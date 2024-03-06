А. Коваленко: «Торпедо» хватает скорости и мастерства, чтобы на равных играть со СКА

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал серию 1/8 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Торпедо» (2-1)

«Во многих моментах видно, что нижегородцам хватает и скорости, и мастерства, и желания, чтобы на равных играть с соперником. Если наладить игровую дисциплину и в каких-то моментах сыграть надёжнее, без ошибок, то серия затянется. Вообще 1-2 — это рабочий счёт. „Торпедо“ не нужно унывать, из такой ситуации выбирались многие команды. Надо верить в свои силы», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера СКА добился уверенной победы со счётом 5:2. Четвёртый матч данной серии состоится в Нижнем Новгороде 7 марта. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск.